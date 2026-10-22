Москва22 окт Вести.Все страны обязаны признать нейтральный статус Украины, а вся ее территория должна стать зоной безопасности. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в противном случае конфликт может вспыхнуть с новой силой.

Все страны должны признать нейтральный статус Украины, обязать Украину стать нейтральным государством. По сути, вот зона безопасности, которая сейчас создается во многих регионах, приграничных Украины, она должна распространиться на всю эту страну. Вся Украина должна стать зоной безопасности, иначе конфликт, если сохранится хоть в одном из регионов Украины этот неонацистский режим, рано или поздно ... вспыхнет с новой силой заявил Джабаров

Ранее Джабаров заявил, что Россия поддерживает инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта, но если поймет, что ее водят за нос, – ответ будет принципиально жестким.