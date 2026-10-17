Москва17 окт Вести.В Европе идет глубинная деградация, в том числе в сфере искусства. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

Медведев напомнил, что 40 лет назад в Европе было великое кино, а сейчас, по его словам, в европейском кинематографе нет людей столь же ярких, которые были прежде.

Так значит их и не будет. [О чем] разговор? Если есть о чем разговаривать – есть о чем разговаривать. Если есть, что обсуждать, – есть, а если нет, так на нет и суда нет ответил Михалков

По словам режиссера, глубинная деградация в европейских странах управляется глобальным миром и мечтой о "золотом миллиарде".

[В Европе] идет глубинная деградация, к сожалению, управляемая. Управляемая глобальным миром и мечтой о "золотом миллиарде". То есть идет подтачивание всех корневых связей в искусстве, в жизни, в традиции, в сегодняшнем дне, в отрицании дня вчерашнего. Вспомните, как [президент Франции Эммануэль] Макрон заказывает витражи для Нотр-Дама, хотя исторические витражи сохранились. На этих витражах будут видны и изображены сатанисты ("Международное движение сатанизма" признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ. – Прим. ред.), изображены абсолютно либерально-агрессивные силы отметил Михалков

Российскому кинематографу пытаются заколотить окно в Европу, указал ранее актер Сергей Безруков. Искусственный интеллект не сможет заменить творчество сценариста, добавил он.