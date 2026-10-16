Москва16 октВести.Жизнь в Сибири перспективнее, чем в европейских государствах. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" научный руководитель факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.
Он сравнил проживание в Якутске и в Праге.
Уверяю вас, что в Якутске гораздо интереснее и перспективнее, чем в условной Прагесказал Караганов
Ранее заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН, вице-президент международной организации Общество "Россия-Германия" Владислав Белов заявил о кризисе европейской цивилизации.