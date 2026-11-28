Сенатор призвал не считать Европу примером Сенатор Джабаров считает, что Европа не может быть образцом для подражания

Москва28 ноя Вести.Современные европейские города не являются образцами для подражания. Однако ранее именно Европу представляли России в качестве образца, рассказал ИС "Вести" председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Сейчас нам главное - не потерять связь с молодежью, потому что молодежь иногда поддается на какие-то посылы в духе "все будет нормально, если поехать на Запад". Честно говоря, не знаю, почему после развала Советского Союза нам внушали, что надо жить, как в Европе. А чего там хорошего? Сейчас там и грязь, и постоянные волнения на улицах. Что творится на улицах Парижа, на улицах городов Германии? Чего там хорошего? Поэтому я думаю, что нам надо молодежь ограждать от этого заявил он

Сенатор подчеркнул, что насаждаемая Западом пропаганда втягивает российскую молодежь в преступления.

Самое плохое — это то, что пытаются молодежь втянуть в совершение преступлений. И многие их совершают по глупости, чтобы заработать смешные деньги, не понимая, что тем самым они ломают свою жизнь добавил политик

По его словам, человек, втянувшись в такую деятельность, получает 10-20 лет тюремного заключения по статье "Терроризм" и тем самым калечит свою жизнь и жизнь своей семьи.