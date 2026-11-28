Москва28 нояВести.Современные европейские города не являются образцами для подражания. Однако ранее именно Европу представляли России в качестве образца, рассказал ИС "Вести" председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.
Сейчас нам главное - не потерять связь с молодежью, потому что молодежь иногда поддается на какие-то посылы в духе "все будет нормально, если поехать на Запад". Честно говоря, не знаю, почему после развала Советского Союза нам внушали, что надо жить, как в Европе. А чего там хорошего? Сейчас там и грязь, и постоянные волнения на улицах. Что творится на улицах Парижа, на улицах городов Германии? Чего там хорошего? Поэтому я думаю, что нам надо молодежь ограждать от этогозаявил он
Сенатор подчеркнул, что насаждаемая Западом пропаганда втягивает российскую молодежь в преступления.
Самое плохое — это то, что пытаются молодежь втянуть в совершение преступлений. И многие их совершают по глупости, чтобы заработать смешные деньги, не понимая, что тем самым они ломают свою жизньдобавил политик
По его словам, человек, втянувшись в такую деятельность, получает 10-20 лет тюремного заключения по статье "Терроризм" и тем самым калечит свою жизнь и жизнь своей семьи.