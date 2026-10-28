Глава "Србиягаз" Баятович заявил, что Россия не оставит Сербию без газа

В Сербии допустили изменение цены российского газа после выборов Глава "Србиягаз" Баятович заявил, что Россия не оставит Сербию без газа

Москва28 окт Вести.Россия продолжит поставлять природный газ Сербии после парламентских выборов, однако стоимость топлива может измениться в зависимости от дальнейших отношений между странами. Такое мнение выразил глава государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович в интервью РИА Новости.

Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России заявил Баятович

Он напомнил, что действующий трехмесячный контракт между "Газпромом" и "Србиягаз" рассчитан до 31 декабря.

Согласно условиям соглашения, до конца года российская компания поставит Сербии до 2,6 млрд кубометров природного газа. Этот объем покрывает около 90% потребностей страны.

Баятович подчеркнул, что Белград получает российский газ на льготных условиях.

Нынешняя цена дружеская, это не коммерческая цена, это привилегированная цена от наших российских партнеров отметил глава "Србиягаз"

25 октября стало известно, что внеочередные парламентские выборы в Сербии выиграли представители "Студенческого списка". Бывший президент страны Александр Вучич в связи с этим заявил, что Белград может принять антироссийские санкции к весне 2027 года.