Москва30 сенВести.Истекавший 30 сентября договор о поставках российского газа в Сербию было решено продлить до конца 2026 года. Об этом заявил директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.
По его словам, которые приводит Радио и телевидение Сербии, соглашение продлили на тех же льготных условиях, что и прежде.
Российский "Газпром" продлил соглашение о поставках газа в Сербию еще на три месяца – до конца годаотмечается в публикации
26 сентября президент Сербии Александр Вучич обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки газа из РФ в республику.