РФ и Сербия продлили договор о поставках российского газа до конца 2026 года

Договор на поставки газа из РФ в Сербию продлен до конца 2026 года РФ и Сербия продлили договор о поставках российского газа до конца 2026 года

Москва30 сен Вести.Истекавший 30 сентября договор о поставках российского газа в Сербию было решено продлить до конца 2026 года. Об этом заявил директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.

По его словам, которые приводит Радио и телевидение Сербии, соглашение продлили на тех же льготных условиях, что и прежде.

Российский "Газпром" продлил соглашение о поставках газа в Сербию еще на три месяца – до конца года отмечается в публикации

26 сентября президент Сербии Александр Вучич обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки газа из РФ в республику.