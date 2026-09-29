В Сербии заявили о возможности выкупить долю России в компании NIS Политик Вулин: Сербия могла бы выкупить контрольный пакет акций "Газпрома" в NIS

Москва29 сен Вести.Сербия при необходимости может приобрести контрольный пакет акций "Газпром нефти" в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая находится под американскими санкциями. Об этом заявил бывший сербский вице-премьер и основатель "Движения социалистов" Александр Вулин.

С сербской точки зрения, если это необходимо, (можно – прим. ред.) продать предприятие Сербии, чтобы оно не отошло Венгрии или куда-то еще, чтобы компания осталась Сербии, чтобы она могла управлять этим своим ресурсом. Не все так просто, но я знаю, что российская сторона всегда учитывала интересы Сербии заявил Вулин РИА Новости

Кроме того, президент Сербии сообщал, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в минувшую субботу он выразил надежду на то, что урегулирование ситуации вокруг NIS, связанной с санкциями США, устроит обе стороны.

Необходимость продажи российской доли в NIS связана с американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером — "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу в октябре 2025 года.

Позднее российские владельцы NIS уведомили американскую сторону о готовности передать контроль над компанией третьей стороне, а Минфин США неоднократно продлевал срок действия операционной лицензии и переговоров о сделке с MOL. Лицензия на операционную деятельность NIS действует до 30 сентября.

Президент Сербии Александр Вучич, ушедший в отставку 27 сентября, выражал сожаление, что страна не получила преимущественного права на покупку мажоритарной доли в российско-сербском предприятии.

Вместе с этим бывший глава государства заявлял, что рассчитывает на скорое завершение сделки по выкупу российской доли в NIS.

Вучич в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 26 сентября обсудил вопрос о продолжении поставок в республику российского газа. Текущий договор о поставках истекает в среду, 30 сентября.