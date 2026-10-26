Премьер Венгрии поздравил лидеров "Студенческого списка" с победой на выборах Мадьяр пообещал поддержку лидерам оппозиции в Сербии

Москва26 окт Вести.Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр, не дожидаясь официальных итогов парламентских выборов в Сербии, поздравил с победой лидеров оппозиционного объединения "Студенческий список". Премьер заверил их в поддержке Будапешта.

Я только что поздравил по телефону лидеров "Студенческого списка" - победителей выборов в Сербии. Я заверил их в поддержке со стороны Венгрии написал Мадьяр в соцсетях

Оппозиционное объединение "Студенческий список" соперничало на выборах с правящей Сербской прогрессивной партией во главе с экс-президентом страны Александром Вучичем.

Ранее сообщалось, что Вучич до объявления окончательных итогов выборов в Сербии признал поражение своей партии. По его мнению, в этом виновны "глубинное государство " США и ряд европейских стран, противостоящих американскому лидеру Дональду Трампу.

Вучич также предположил, что победивший на выборах "Студенческий список" может ввести санкции в отношении России весной 2027.