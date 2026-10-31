Москва31 окт Вести.Бывший президент Сербии Александр Вучич 13 декабря может быть избран новым лидером Сербской прогрессивной партии, сообщил нынешний председатель Милош Вучевич, его слова приводятся на официальном сайте партии.

Коалиция, которую возглавил ушедший с поста президента Вучич, в октябре проиграла парламентские выборы в Сербии.

На заседании верховного совета партии Вучевич предложил провести 13 декабря внеочередное заседание, чтобы выбрать новые управляющие органы и руководство политсилы.

Я выдвину Александра Вучича на пост нового председателя заявил Вучевич

Он отметил, что Сербской прогрессивной партии нужны новые силы и энергия, мужество и боевой дух.

Вучич уже руководил партией в 2012 – 2023 годах.

Ранее в Сербии заявили о "революционном терроре" на фоне требований допросить Вучича.