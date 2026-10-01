Путин надеется, что Вучич в скором времени займет пост премьер-министра Сербии Путин выразил надежду на скорое назначение Вучича премьер-министром Сербии

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил надежду, что Александр Вучич в скором времени займет пост премьер-министра Сербии.

По словам главы государства, сербы в Европе оказались несправедливо разделены силой, что неизбежно ведет к сложностям и конфликтам.

Но действующее руководство Сербии, и в недавнем прошлом президент, а в будущем, надеюсь, и премьер-министр Александр Вучич, проводит сдержанную политику, проявляет стремление к сотрудничеству с Россией, и мы, безусловно, это приветствуем и будем отвечать тем же сказал президент

В июне 2026 года Вучич заявил о намерении в ближайшее время уйти в оставку на фоне протестов оппозиции. 28 сентября 2026 года он официально сложил с себя полномочия главы государства и передал их спикеру Скупщины Ане Брнабич. Перед этим председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит список этой партии на предстоящих внеочередных парламентских выборах, назначенных на 25 октября 2026 года, и станет ее кандидатом в премьер-министры.

Путин также с иронией ответил на вопрос, смутил ли его визит Владимира Зеленского в Белград.