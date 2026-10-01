Путин о визите Зеленского в Сербию: нас ничего не смущает, мы политикой заняты

Путин иронично ответил на вопрос, смутил ли его визит Зеленского в Белград Путин о визите Зеленского в Сербию: нас ничего не смущает, мы политикой заняты

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос сербского историка, с иронией прокомментировал визит Владимира Зеленского в Белград. Глава государства дал понять, что подобные события не способны его смутить.

Девушек смущает что-либо? Нас ничего не смущает. Мы политикой занимаемся сказал Путин

Ранее в ходе дискуссии он отметил, что Москва приветствует сдержанную позицию Сербии по ряду ключевых вопросов и ее отказ присоединяться к санкциям против России.

Мы приветствуем очень сдержанную позицию Сербии по ряду ключевых и очень острых вопросов, и неприятие Сербией любых вопросов, связанных с решениями, связанными с санкциями против России, мы высоко оцениваем подчеркнул президент

Путин также высказался о несправедливом, по его мнению, отношении коллективного Запада к сербскому народу. Он напомнил, что сербы оказались разделенной нацией в Европе, причем разделенной силой. При этом он положительно оценил курс действующего руководства Сербии и лично недавно оставившего полномочия президента Александра Вучича, который, по словам Путина, проводил сдержанную политику и проявлял стремление к сотрудничеству с Россией.