И. о. президента Сербии Брнабич обвинила оппозицию в "революционном терроре"

В Сербии заявили о "революционном терроре" на фоне требований допроса Вучича И. о. президента Сербии Брнабич обвинила оппозицию в "революционном терроре"

Москва29 окт Вести.Исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич обвинила победившие на парламентских выборах оппозиционные силы из "Студенческого списка" в организации "революционного террора".

Поводом послужил призыв допросить экс-президента страны Александра Вучича по делу о крушении козырька вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, при котором погибли 16 человек.

Брнабич указала, что во время предвыборной кампании эти силы не давали Вучичу выступать, в дни предвыборной тишины нападали на него и лгали о нем и его семье, а теперь начинают травлю, добиваясь ареста.

Брнабич назвала нелепыми требования допросить Вучича из-за трагического инцидента. По ее словам, сейчас устраивается "охоту на ведьм".

Мы видим революционный террор написала она в соцсети Х

Брнабич — член президиума Сербской прогрессивной партии Александра Вучича.

Победившему на прошедших в воскресенье парламентских выборах "Студенческому списку" удалось обеспечить парламентское большинство, а также возможность выбрать новое руководство парламента и сформировать правительство.