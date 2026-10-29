Москва29 октВести.Исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич обвинила победившие на парламентских выборах оппозиционные силы из "Студенческого списка" в организации "революционного террора".
Поводом послужил призыв допросить экс-президента страны Александра Вучича по делу о крушении козырька вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, при котором погибли 16 человек.
Брнабич указала, что во время предвыборной кампании эти силы не давали Вучичу выступать, в дни предвыборной тишины нападали на него и лгали о нем и его семье, а теперь начинают травлю, добиваясь ареста.
Брнабич назвала нелепыми требования допросить Вучича из-за трагического инцидента. По ее словам, сейчас устраивается "охоту на ведьм".
Мы видим революционный террорнаписала она в соцсети Х
Брнабич — член президиума Сербской прогрессивной партии Александра Вучича.
Победившему на прошедших в воскресенье парламентских выборах "Студенческому списку" удалось обеспечить парламентское большинство, а также возможность выбрать новое руководство парламента и сформировать правительство.