В Сербии потребовали найти ответственных за трагедию в Нови-Саде Сербский "Студенческий список" потребовал найти виновных в трагедии в Нови-Саде

Москва1 ноя Вести.Победившее на выборах в парламент Сербии движение "Студенческий список" требует установить ответственных за обрушение навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад и гибель 16 человек. Об этом заявила кандидат движения в депутаты, заслуженный спортсмен Югославии Таня Петрович.

1 ноября в Нови-Саде движение провело мемориальное собрание, посвященное второй годовщине трагедии. В акции участвовали несколько тысяч человек.

Мы хотим, как и все с самого начала, установления ответственности, чтобы эти души покоились с миром сказала Таня Петрович

1 ноября 2024 года в Нови‑Саде обрушился бетонный навес над главным входом железнодорожного вокзала. Под завалами погибли 16 человек, в том числе двое детей.

В городе начались массовые акции: сначала с требованием прозрачного расследования и наказания виновных, затем с политическими лозунгами — вплоть до призывов к отставке руководства страны и досрочным выборам. Отдельные акции сопровождались столкновениями с полицией.