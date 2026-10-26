Москва26 окт Вести.Сторонники движения "Студенческий список", одержавшего победу на парламентских выборах в Сербии, собрались в бывшем палаточном лагере единомышленников экс-президента Александра Вучича в центре Белграда, сообщает корреспондент РИА Новости.

В ночь на понедельник, после завершения голосования в минувшее воскресенье, сторонники победившего движения пришли в опустевший лагерь, расположенный возле администрации президента. Они повалили ограждение и разрушили оставшиеся палатки. На месте также произошло возгорание, а пожарные потушили автомобиль, припаркованный неподалеку говорится в сообщении

В понедельник студенты призвали в социальных сетях провести акцию по уборке Пионерского парка. К вечеру от палаточного городка и ограждений не осталось следов. В центре парка установили колонки, зазвучала музыка. Молодые люди гуляли, многие пришли с детьми. Обстановка оставалась спокойной.

Палаточный городок, получивший название "Чациленд", стал одним из символов противостояния между сербскими властями и их оппонентами. Его разбили в марте 2025 года студенты, выступавшие против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" закрепилось за ними после того, как на одном из плакатов слово "джаци", означающее "ученики" на сербском языке, написали с ошибкой.

В непосредственной близости от лагеря неоднократно проходили массовые акции протеста студентов и сторонников оппозиции. При этом полиция не допускала крупных столкновений между обитателями "Чациленда" и участниками протестных акций.

Ранее "Студенческий список" пообещал прекратить экспорт оружия из Сербии.