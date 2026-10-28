Москва28 окт Вести.Победившая на парламентских выборах в Сербии партия "Студенческий список" опубликовала на своем сайте открытое письмо с призывом отправить в отставку руководство Радио и телевидения Сербии (РТС).

Авторы обращения считают, что общественный вещатель необъективно освещал ситуацию в стране. "Студенческий список" потребовал немедленной отставки генерального директора РТС, его заместителя, главных редакторов информационных программ и всех редакторов, работающих под их руководством.

Это требование основано на оценке того, что руководство и редакция своей деятельностью и упущениями по защите профессиональных стандартов серьезно подорвали доверие к общественному телеканалу говорится в публикации

В письме также перечислены конкретные претензии к работе РТС.

Кроме того, "Студенческий список" обратился к регулирующему органу электронных СМИ REM с требованиями проверить прежнюю деятельность в сфере возможных злоупотреблений СМИ и дискриминации в масс-медиа. Еще одно требование движение адресовало будущему новому созыву парламента: он должен избрать членов совета госрегулятора REM на места, которые долгое время остаются вакантными.

Студенты, участвующие в протестах после обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек, уже неоднократно проводили акции у здания телеканала в Белграде.