Москва28 октВести.Победившая на парламентских выборах в Сербии партия "Студенческий список" опубликовала на своем сайте открытое письмо с призывом отправить в отставку руководство Радио и телевидения Сербии (РТС).
Авторы обращения считают, что общественный вещатель необъективно освещал ситуацию в стране. "Студенческий список" потребовал немедленной отставки генерального директора РТС, его заместителя, главных редакторов информационных программ и всех редакторов, работающих под их руководством.
Это требование основано на оценке того, что руководство и редакция своей деятельностью и упущениями по защите профессиональных стандартов серьезно подорвали доверие к общественному телеканалуговорится в публикации
В письме также перечислены конкретные претензии к работе РТС.
Кроме того, "Студенческий список" обратился к регулирующему органу электронных СМИ REM с требованиями проверить прежнюю деятельность в сфере возможных злоупотреблений СМИ и дискриминации в масс-медиа. Еще одно требование движение адресовало будущему новому созыву парламента: он должен избрать членов совета госрегулятора REM на места, которые долгое время остаются вакантными.
Студенты, участвующие в протестах после обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек, уже неоднократно проводили акции у здания телеканала в Белграде.