Толпа в Белграде ворвалась в редакцию поддерживавшего Вучича телеканала

Сербские телеканалы столкнулись с нападениями митингующих после выборов Толпа в Белграде ворвалась в редакцию поддерживавшего Вучича телеканала

Москва27 окт Вести.Митингующие в Сербии окружили здания нескольких телеканалов вскоре после завершения парламентских выборов, сообщило издание Danas.

Журналисты Informer TV заявили, что демонстранты проникли в их редакцию. По словам представителей телеканала, "хулиганы разрушили помещение и напали на главного редактора Драгана Вучевича".

Участники протестов также были замечены возле входа в здание редакции Pink TV, который они забросали яйцами. Полиция выставила оцепление.

Движение "Студенческий список", одержавшее победу на досрочных парламентских выборах, обратилось к собравшимся с призывом разойтись и "сохранить достоинство".

Ранее Informer TV и Pink TV подвергались критике за участие в избирательной кампании коалиция "Объединенная Сербия — Александр Вучич", сформированная вокруг правящей Сербской прогрессивной партии.

"Студенческий список" возник на волне протестов, начавшихся в республике в 2024 году. По итогам парламентских выборов 25 октября движение получит от 135 до 140 мандатов из 250.

Партия экс-президента Вучича, который после отставки рассчитывал занять должность премьер-министра, получит примерно 105 мест.