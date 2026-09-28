Москва28 сен Вести.Отставка Александра Вучича с поста президента Сербии является неслучайным шагом, заявил ИС "Вести" историк-балканист Владимир Путятин.

Это совершенно неслучайный шаг со стороны Александра Вучича. В современной истории Сербии лично у Александра Вучича и его партии это уже четвертые досрочные выборы. И каждый раз действующие власти в лице Вучича прибегали к этому методу, чтобы максимально консолидировать своих сторонников сказал он

Кроме того, фоном к такому шагу поступили протесты, возникшие в Сербии после инцидента с обрушением козырька на вокзале в городе Нови-Сад. В результате ЧП в сербском городе погибли 14 человек, что вызвало массовые волнения.

Причиной этой отставки Вучича стали те волнения, которые были спровоцированы злополучным событием - обвал козырька на вокзале в Нови-Саде, это привело к массовым движениям протеста внутри Сербии. Я бы сказал, что этот протест в основном и был направлен против Александра Вучича и проводимой им политики объяснил эксперт

При этом, добавил он, пока ни одна из политических сил в Сербии не имеет определяющего веса.

Возможно, что в последний момент Вучичу удастся создать новую коалицию, прийти к власти и стать премьер-министром добавил он

По его словам, Сербия является парламентской республикой, и фигура премьер-министра является определяющей и для внутренней, и для внешней политики страны.