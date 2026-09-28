Путятин о протестах в Сербии: Вучича слишком много по мнению граждан

Историк Путятин объяснил протесты в Сербии усталостью от политики Вучича Путятин о протестах в Сербии: Вучича слишком много по мнению граждан

Москва28 сен Вести.Избиратели устали от политики ушедшего с поста президента Сербии Александра Вучича и его доминирования. Об этом ИС "Вести" заявил историк-балканист, доцент МГУ им. Ломоносова Владимир Путятин.

Он добавил, что "Вучича слишком много по мнению сербов".

Есть некая усталость от режима Вучича и того, что доминирует одна политическая сила, одна политическая фигура. Александр Вучич занимал пост президента страны, но при этом, имея удобного для себя премьер-министра. И это во многом определяло внутреннюю-внешнюю политику страны. Сами избиратели устали от этой многовекторности, когда с одной стороны страна смотрит на Запад, но с другой стороны, этот самый Запад требует от страны отречься сказал эксперт

Между тем, как ранее заявил ИС "Вести" посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, ушедший с поста президента Сербии Александр Вучич завоевал статус национального лидера.

Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии 27 сентября. В начале сентября сербский лидер распустил парламент, а также подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет кандидатом от нее на пост главы правительства.