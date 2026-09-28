Эксперт Путятин: молодежи в Сербии мало для расшатывания политической системы

Историк: в Сербии мало молодежи для подрыва политической системы Эксперт Путятин: молодежи в Сербии мало для расшатывания политической системы

Москва28 сен Вести.В Сербии недостаточно молодых людей для расшатывания политической системы. Такое мнение выразил ИС "Вести" историк-балканист, доцент МГУ им. Ломоносова Владимир Путятин.

Он отметил, что организаторы, устраивающие волнения в Сербии, застряли в прошлом.

Ставка на студентов сработала бы в Иране образца 1979 года, где есть огромное молодое население, высокая рождаемость, большое количество пассионарной молодежи. Таким инструментом можно снести практически любую власть. Сербия в этом смысле типичная европейская страна: молодежи мало, стариков много, причем молодежь выезжает на заработки в Германию. В Сербии ее доля недостаточна для того, чтобы расшатать действующую политическую систему считает Владимир Путятин

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко не исключает попыток цветной революции в стране после выборов.

Александр Вучич объявил о своей отставке с поста президента Сербии. Он занимал пост президента Сербии девять лет - с 31 мая 2017 года по 27 сентября 2026 года.

Президентские выборы должны будут состояться до конца декабря.