Вучич загрустил на вечеринке в Белграде Бывшего президента Сербии Вучича засняли грустным на вечеринке

Москва7 ноя Вести.Экс-президент Сербии Александр Вучич попал на видео во время одной из вечеринок: политика окружали веселые поющие соратники, пока он задумчиво смотрел в одну точку. Видеоролик с Вучичем опубликовало издание Clash Report.

Уточняется, что вечеринка проходила в одном из ресторанов Белграда. Неизвестно, когда было снято видео, однако его опубликовали после того, как политическая коалиция Вучича "Объединенная Сербия" проиграла выборы в парламент 25 октября.

Бывший президент Сербии Александр Вучич поет в белградском ресторане, затем внезапно замолкает и выглядит подавленным говорится в описании ролика

Коалиция Вучича набрала 38,97% голосов, в то время как движение "Студенческий список" забрало 53,04%. По мнению экспертов, бывший президент быстро признал свое поражение, чтобы не обострять политическую ситуацию в стране.