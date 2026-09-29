"У нас нет НАТО": Вучич обыграл предвыборные запросы сербов в новом ролике Экс-президент Вучич снял предвыборный ролик, где в роли официанта отвергает НАТО

Москва29 сен Вести.Экс-президент Сербии Александр Вучич, выдвинутый правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах, снял предвыборный ролик. В нем он в образе официанта отвергает идею присоединения к НАТО.

Публикация доступна на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По сюжету ролика семья делает заказ в ресторане, сидя за столом. Один из членов семьи просит не вводить санкции против России и сохранить Косово, другой - увеличить зарплату и пенсию, а третий - членство Сербии в Евросоюзе и НАТО. Затем в видео появляется Вучич, который все это время принимал "заказы" посетителей.

У нас нет НАТО отвечает Вучич одному из "посетителей"

Ролик является предвыборным перед предстоящим голосованием в парламент. 9 сентября Александр Вучич подписал указ о роспуске Скупщины (парламента) и назначил досрочные всеобщие выборы на 25 октября.

15 сентября ЦИК Сербии также зарегистрировал движение "Студенческий список - студенты побеждают" на выборы. Некоторые партии снялись с голосования в поддержку движения.

Ранее историк-балканист, доцент МГУ им. Ломоносова Владимир Путятин заявил, что избиратели устали от политики ушедшего с поста президента Сербии Александра Вучича и его доминирования.