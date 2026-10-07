Вучич в новом предвыборном ролике предстал в футболке, обклеенной оскорблениями Вучич записал обращение в футболке, обклеенной оскорблениями

Москва7 окт Вести.Экс-президент Сербии Александр Вучич записал обращение к гражданам в футболке, обклеенной оскорбительными словами: например, предатель, автократ и сумасшедший. Оскорбления были подобраны из числа тех, что используют политические оппоненты бывшего главы государства.

Ролик политик опубликовал в своих социальных сетях. Вучич ушел с поста президента страны, чтобы возглавить предвыборную коалицию правящей партии "Сербская прогрессивная партия".

Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать пояснил Вучич свой перфоманс

Ранее политик заявил, что если его коалиция победит на парламентских выборах 25 октября, то Сербия продолжит придерживаться курса на поддержание взаимоотношений с Россией и отказ от санкций против Москвы.