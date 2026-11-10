Володин обсудил с Вулиным вопросы развития отношений России и Сербии

Володин и Вулин обсудили вопросы развития отношений России и Сербии Володин обсудил с Вулиным вопросы развития отношений России и Сербии

Москва10 ноя Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером сербского "Движения социалистов" Александром Вулиным. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и реализацию совместных проектов, направленных на сближение народов России и Сербии, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Обсуждались вопросы развития отношений между Россией и Сербией сказано, в частности, в сообщении

В материале говорится, что встреча прошла в дружественной атмосфере. Участники встречи обсудили широкий круг вопросов и отметили важность реализации совместных проектов. Стороны также указали на то, что доверительные отношения позволяют открыто обсуждать сложные вопросы и находить сбалансированные решения.

Ранее Вулин рассказал, чему Сербии стоит поучиться у России, Китая и Белоруссии.