Москва10 нояВести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером сербского "Движения социалистов" Александром Вулиным. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и реализацию совместных проектов, направленных на сближение народов России и Сербии, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Обсуждались вопросы развития отношений между Россией и Сербиейсказано, в частности, в сообщении
В материале говорится, что встреча прошла в дружественной атмосфере. Участники встречи обсудили широкий круг вопросов и отметили важность реализации совместных проектов. Стороны также указали на то, что доверительные отношения позволяют открыто обсуждать сложные вопросы и находить сбалансированные решения.
Ранее Вулин рассказал, чему Сербии стоит поучиться у России, Китая и Белоруссии.