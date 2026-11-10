Москва10 ноя Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером сербской партии "Движение социалистов" Александром Вулиным для обсуждения перспектив развития двусторонне-парламентских и межгосударственных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

В ходе переговоров стороны заявили о ключевой важности реализации совместных проектов, способствующих сближению народов России и Сербии. Участники встречи отметили высокий уровень доверия и взаимопонимания между российскими и сербскими политиками.

Доверительный характер отношений позволяет открыто обсуждать сложные темы и находить сбалансированные решения отмечается в публикации

Володин и Вулин указали на необходимость продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество, строго опираясь на принципы взаимного уважения, отказ от двойных стандартов и невмешательство во внутренние дела суверенных государств.

Ранее Александр Вулин заявил, что Белград уже несколько лет отстаивает свою позицию об отказе вводить санкции против России и никогда не поменяет свое мнение.