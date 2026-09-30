Вулин рассказал, чему Сербии стоит поучиться у России, Китая и Белоруссии Вулин: Сербии стоит учиться у РФ, КНР и Белоруссии противостоять давлению Запада

Москва30 сен Вести.Сербии необходимо перенимать опыт Москвы, Минска и Пекина в вопросах противодействия давлению Запада. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.

Он подчеркнул, что поддерживал создание реестра организаций-иноагентов в Сербии, однако парламентское большинство во главе с правящей Сербской прогрессивной партией не стало рассматривать законопроект.

Как бороться с очевидным давлением Запада, всеми домыслами, которые они распространяют, если мы и не попытались таким образом бороться с этим, не создали законные рамки. Мы могли бы поучиться этому у России, Белоруссии, КНР, как они поступили со своими "цветными революциями" - по закону, только по закону, никаких параллельных методов заявил Вулин

Ушедший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич ранее заявил, что попытка организации "цветной революции" в стране была связана с отказом Белграда от введения санкций против России.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, в свою очередь, не исключил вероятности попыток "цветной революции" в республике по итогам парламентских выборов.