Володин и Вулин выступили за невмешательство в дела суверенных государств

Володин и Вулин призвали не вмешиваться в дела суверенных государств Володин и Вулин выступили за невмешательство в дела суверенных государств

Москва10 ноя Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером сербского "Движения социалистов" Александром Вулиным. Стороны подчеркнули, что доверительный характер отношений между Москвой и Белградом позволяет находить сбалансированные решения на принципах уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин и Вулин обсудили развитие отношений между Россией и Сербией и важность совместных проектов, направленных на укрепление связей между народами двух стран.

Участники встречи подчеркнули, что доверительный характер отношений позволяет открыто обсуждать сложные темы и находить сбалансированные решения на принципах уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств, а также развития взаимовыгодного сотрудничества говорится в сообщении

Ранее Вулин заявлял, что Сербия уже несколько лет придерживается позиции об отказе от введения санкций против России и не намерена ее менять.