Лавров 6 октября встретится с главой МИД Восточного Тимора Лавров проведет встречу с главой МИД Восточного Тимора 6 октября

Москва3 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября встретится в Москве с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташ, сообщили в МИД РФ.

Планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая углубление политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы отношений говорится в сообщении на сайте ведомства

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить в том числе "основные международные и региональные сюжеты".

Как пояснили на Смоленской площади, официальный визит главы МИД Восточного Тимора в Москву продлится с 4 по 6 октября.