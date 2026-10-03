Москва3 октВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября встретится в Москве с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташ, сообщили в МИД РФ.
Планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая углубление политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы отношенийговорится в сообщении на сайте ведомства
Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить в том числе "основные международные и региональные сюжеты".
Как пояснили на Смоленской площади, официальный визит главы МИД Восточного Тимора в Москву продлится с 4 по 6 октября.