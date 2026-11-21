Лавров: мне льстит, что бойцы носят шевроны с моим изображением

Лаврову передали шевроны от бойцов с передовой Лавров: мне льстит, что бойцы носят шевроны с моим изображением

Москва21 ноя Вести.Министру иностранных дел РФ передали шевроны с его изображением. Такой подарок Сергею Лаврову сделали бойцы, воюющие на передовой, через военного корреспондента ИС "Вести" Александра Рогаткина. А непосредственно в руки министра шевроны передал Павел Зарубин.

На вопрос, как он относится к такому творчеству, Сергей Лавров ответил, что ему льстит такое отношение бойцов.

Конечно, сказать, что это мне не льстит - это не сказать правды. Если моя работа и мое отношение к жизни помогают ребятам там, то я счастлив сказал Лавров

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия стала надежным причалом для тех, кто разделяет ее духовно-нравственные ценности.