Лавров рассказал о значимости России для тех, кто разделяет ценности страны Сергей Лавров: “Россия притягивает единомышленников”

Москва20 ноя Вести.Россия - "надежный причал для страждущих", люди тянутся к ней, разделяют ее духовно-нравственные ценности, заявил в интервью для проекта "Наше крещение. Предстоятель" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

К нам сейчас тянутся. Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке лиц, разделяющих наши ценности, в соответствии с этим указом к нам переселились в облегченном порядке несколько тысяч человек отметил Лавров

Министр согласился с тем, что на Россию сегодня "возлагаются надежды". Страна, по его словам, старается делать со своей стороны все, чтобы их оправдать.

Цивилизационная роль России отражена в ныне действующей Концепции внешней политики … она исходит из того, что Россия - это общий дом для многих самых разных национальностей, языков, культур подчеркнул дипломат

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что "Россия не оставит в беде русских и русскоязычных жителей Украины".