Лавров: Россия не оставит в беде русских и русскоязычных жителей Украины

Россия не оставит в беде русскоязычных жителей Украины, заявили в МИД Лавров: Россия не оставит в беде русских и русскоязычных жителей Украины

Москва20 ноя Вести.Россия не оставит в беде русских и русскоязычных жителей Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в фильме Эмира Кустурицы "Наше крещение​​​. Предстоятель".

По словам дипломата, речь идет о защите их культуры, религии и языка.

Когда мы говорим, что отстоим права русских людей и русскоязычных на Украине, не оставим их в беде – ни их язык, ни их культуру, ни их религию – Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться сказал Лавров

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что требования к киевскому режиму о восстановлении прав русскоязычного населения на Украине и отмене дискриминационных законов не могут быть предметом политического торга, поскольку это является прямым требованием Устава ООН.