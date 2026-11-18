Москва18 нояВести.Кампания Запада по отмене русской культуры и всего русского, включая поддержку русофобии киевского режима, обречена на провал. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам церемонии вручения премии фонда "Русский мир".
Министр назвал премию "За вклад в мировую русистику" достойным ответом на развязанную Западом кампанию по отмене всего русского.
Кроме всего прочего, это еще и наш достойный ответ на развязанную Западом кампанию отмены русской культуры и всего русского, в том числе через поддержку оголтелой русофобии нацистского режима в Киеве. Эта кампания, нет никаких сомнений, обречена на провалсказал Лавров
Он также отметил, что русский язык на протяжении веков обеспечивает связь поколений. По мнению министра, честный труд специалистов, занимающихся его изучением и распространением, заслуживает глубокого уважения и всесторонней поддержки.
Ранее Лавров заявил, что требования России к киевскому режиму о восстановлении прав русскоязычного населения и отмене дискриминационных законов не могут быть предметом политического торга.