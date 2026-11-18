Попытки Запада отменить русскую культуру обречены на провал, заявил Лавров Лавров: кампания Запада по отмене русской культуры обречена на провал

Москва18 ноя Вести.Кампания Запада по отмене русской культуры и всего русского, включая поддержку русофобии киевского режима, обречена на провал. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам церемонии вручения премии фонда "Русский мир".

Министр назвал премию "За вклад в мировую русистику" достойным ответом на развязанную Западом кампанию по отмене всего русского.

Кроме всего прочего, это еще и наш достойный ответ на развязанную Западом кампанию отмены русской культуры и всего русского, в том числе через поддержку оголтелой русофобии нацистского режима в Киеве. Эта кампания, нет никаких сомнений, обречена на провал сказал Лавров

Он также отметил, что русский язык на протяжении веков обеспечивает связь поколений. По мнению министра, честный труд специалистов, занимающихся его изучением и распространением, заслуживает глубокого уважения и всесторонней поддержки.

Ранее Лавров заявил, что требования России к киевскому режиму о восстановлении прав русскоязычного населения и отмене дискриминационных законов не могут быть предметом политического торга.