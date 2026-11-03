Лавров: Киев не собирается ничего делать для отмены законов о русском языке

Лавров: Киев ничего не делает для отмены законов о запрете русского языка Лавров: Киев не собирается ничего делать для отмены законов о русском языке

Москва3 ноя Вести.Киевский режим не собирается ничего делать, чтобы отменить законы, запрещающие русский язык. На это в ходе пресс-конференции обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Режим, который не собирается пока ничего делать с отменой законов, запрещающих русский язык везде сказал он

При этом большинство жителей Украины разговаривают на русском языке, несмотря на существующие законы, отметил Лавров. Речь идет в том числе и о представителях киевского режима.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что ситуация с русским языком на Украине складывается не в пользу киевского режима. Политик отметил, что за время конфликта страна стала более русскоязычной.