Москва3 нояВести.Киевский режим не собирается ничего делать, чтобы отменить законы, запрещающие русский язык. На это в ходе пресс-конференции обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Режим, который не собирается пока ничего делать с отменой законов, запрещающих русский язык вездесказал он
При этом большинство жителей Украины разговаривают на русском языке, несмотря на существующие законы, отметил Лавров. Речь идет в том числе и о представителях киевского режима.
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что ситуация с русским языком на Украине складывается не в пользу киевского режима. Политик отметил, что за время конфликта страна стала более русскоязычной.