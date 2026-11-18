Лавров: Киев должен отменить все ограничения в отношении русского языка Лавров: права русскоязычного населения на Украине не являются предметом торга

Москва18 ноя Вести.Требования к киевскому режиму о восстановлении прав русскоязычного населения и отмене дискриминационных законов не могут быть предметом политического торга, так как это является прямым требованием Устава ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

Так глава российского дипведомства прокомментировал мнение о том, что вопрос возвращения русского языка можно отложить до момента окончательного урегулирования украинского конфликта или же использовать как инструмент торга в финальных переговорах.

Это надо все отменить немедленно и без всяких взаимных уступок. Это просто обязанность любой страны, которая является членом ООН приводит РИА Новости слова министра иностранных дел России

Ранее Лавров заявил, что киевский режим не планирует делать ничего, чтобы отменить законы, ставящие под запрет русский язык. При этом глава МИД РФ отметил, что большинство жителей Украины разговаривают на русском языке, несмотря на все запреты.