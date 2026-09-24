Лавров: Киев не может представлять народ Крыма, Донбасса и Новороссии

Лавров: киевский режим не может представлять народ Крыма, Донбасса и Новороссии Лавров: Киев не может представлять народ Крыма, Донбасса и Новороссии

Москва24 сен Вести.Киевский режим в соответствии с декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН отметил глава российского дипведомства

Лавров подчеркнул, что в декларации четко прописано, что "принципы суверенитета и территориальной целостности применимы к тем государствам, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и имеют правительство, представляющее без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".

Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами сказал глава МИД РФ

Ранее Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что подходы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к вопросам Гренландии, Крыма и Донбасса разнятся. Так, по словам министра, в вопросе возможного присоединения Гренландии к Соединенным Штатам Гутерриш сослался на международное право, устав ООН, принципы территориальной целостности Дании и право населения острова на самоопределение.

Однако, отвечая на вопрос, применимо ли право на самоопределение к Крыму и Донбассу, генсек ООН сказал, что "принцип самоопределения не применяется к ситуациям в Крыму и Донбассе... в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности".