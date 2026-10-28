Москва28 октВести.Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС "Вести" рассказал, где хранит подаренный туарегский меч такуба.
Такой презент несколько лет назад ему вручил коллега из Мали Абдулай Диоп, когда Лавров посетил с визитом Мали. Министр тогда отметил, что будет держать меч под рукой.
Меч из Мали сейчас находится в рабочем кабинете Лаврова, подтвердил он.
У меня этот меч в кабинете лежит на почетном местесказал министр
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Мали и подразделения Африканского корпуса Министерства обороны России благодаря совместным усилиям вернули контроль над стратегически важным городом Кидаль.