Глава МИД РФ Лавров рассказал, где хранит подаренный коллегой из Мали меч

Лавров рассказал, где хранит туарегский меч Глава МИД РФ Лавров рассказал, где хранит подаренный коллегой из Мали меч

Москва28 окт Вести.Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС "Вести" рассказал, где хранит подаренный туарегский меч такуба.

Такой презент несколько лет назад ему вручил коллега из Мали Абдулай Диоп, когда Лавров посетил с визитом Мали. Министр тогда отметил, что будет держать меч под рукой.

Меч из Мали сейчас находится в рабочем кабинете Лаврова, подтвердил он.

У меня этот меч в кабинете лежит на почетном месте сказал министр

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Мали и подразделения Африканского корпуса Министерства обороны России благодаря совместным усилиям вернули контроль над стратегически важным городом Кидаль.