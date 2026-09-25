Лавров обратил внимание Гутерриша на интересную деталь в здании ООН Лавров указал Гутерришу на происхождение ковра в здании ООН

Москва25 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Ларов обратил внимание генсека ООН Антониу Гутерриша на ковер в его резиденции.

В ходе брифинга Лавров перед совместным фотографированием указал на ковер, пролежавший в помещении два полных срока и предположил, что он мог быть сделан в Таджикистане.

Понятия не имею ответил Гутерриш

Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов рассказал, что антирейтинг у всех претендентов на пост генерального секретаря ООН достаточно высокий, среди членов Совета Безопасности Всемирной организации нет консенсуса по поводу приемлемой кандидатуры.