Москва25 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Ларов обратил внимание генсека ООН Антониу Гутерриша на ковер в его резиденции.
В ходе брифинга Лавров перед совместным фотографированием указал на ковер, пролежавший в помещении два полных срока и предположил, что он мог быть сделан в Таджикистане.
Понятия не имеюответил Гутерриш
Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов рассказал, что антирейтинг у всех претендентов на пост генерального секретаря ООН достаточно высокий, среди членов Совета Безопасности Всемирной организации нет консенсуса по поводу приемлемой кандидатуры.