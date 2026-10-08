Мали и подразделения Африканского корпуса вернули контроль над Кидалем

Мали при помощи РФ вернула контроль над стратегически важным городом Мали и подразделения Африканского корпуса вернули контроль над Кидалем

Москва8 окт Вести.Вооруженные силы Мали и подразделения Африканского корпуса Министерства обороны России благодаря совместным усилиям вернули контроль над стратегически важным городом Кидаль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационные ресурсы корпуса.

Город с апреля текущего года контролировала поддерживаемая западными странами коалиция террористов FLA и JNIM (филиал запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"). Отмечается, что с 1 по 7 октября подразделения FAMA (ВС Мали) и российского Африканского корпуса при поддержке GATIA провели крупномасштабную операцию, направленную на возвращение Кидаля.

В результате успешных совместных действий ВС Мали и подразделений Африканского корпуса альянс террористов понес тяжелые потери и не смог удержать занятые позиции говорится в публикации

Возвращение контроля над Кидалем назвали важным политическим событием, поскольку город является одним из основных символов государственности Мали на севере страны.