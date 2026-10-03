Москва3 октВести.Войска Эфиопии восстановили контроль над аэропортом близ города Мэкэле - столицы мятежного региона Тыграй, сообщила проправительственная группировка "Силы мира Тыграя" в соцсети X.
В Эфиопии на прошлой неделе обострились военные действия в регионе Тыграй. Силы оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграя" начали крупное наступление и захватили аэропорт Мэкэле. Эфиопские войска и проправительственные группировки предприняли контратаку.
Мы взяли под полный контроль аэропорт Мэкэле Алула Аба Нега. В настоящее время мы зачищаем город Мэкэлеговорится в сообщении проправительственной группировки
Если информация подтвердится, это станет серьезным ударом по противникам федеральных властей в Тыграе.