Москва3 окт Вести.Войска Эфиопии восстановили контроль над аэропортом близ города Мэкэле - столицы мятежного региона Тыграй, сообщила проправительственная группировка "Силы мира Тыграя" в соцсети X.

В Эфиопии на прошлой неделе обострились военные действия в регионе Тыграй. Силы оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграя" начали крупное наступление и захватили аэропорт Мэкэле. Эфиопские войска и проправительственные группировки предприняли контратаку.

Мы взяли под полный контроль аэропорт Мэкэле Алула Аба Нега. В настоящее время мы зачищаем город Мэкэле говорится в сообщении проправительственной группировки

Если информация подтвердится, это станет серьезным ударом по противникам федеральных властей в Тыграе.