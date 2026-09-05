Нигер обвиняет Францию в провоцировании попытки мятежа Нигер обвиняет Францию в провоцировании попытки мятежа в конце августа

Москва5 сен Вести.Нигер обвиняет Францию в провоцировании попытки мятежа в конце августа, заявил пресс-секретарь правительства Нигера Сумана Бубакар.

Эта операция с международными последствиями была спровоцирована и поддержана широкой сетью, во главе которой находится французский режим заявил представитель правительства Нигера в обращении, которое приводит телеканал RTN

Как сообщает агентство Reuters, 29 августа в западноафриканской стране мятежники атаковали аэропорт и президентскую резиденцию в столице Ниамее. Взрывы и стрельба также раздались на военной авиабазе, но армия Нигера при поддержке российских военизированных формирований на следующий день восстановила над ней контроль.

В пятницу Совет министров пришел к выводу, что нападение было спровоцировано обширной сетью сообщников во главе с Францией.