Глава ЦАР Туадера: помощь из России стала решающей в борьбе с боевиками

Президент ЦАР Туадера поблагодарил российских специалистов за борьбу с боевиками Глава ЦАР Туадера: помощь из России стала решающей в борьбе с боевиками

Москва30 окт Вести.Помощь российских специалистов сыграла решающую роль в борьбе с вооружёнными группировками, которые в конце 2020 - начале 2021 года пытались захватить столицу Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги.

Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам лидера ЦАР, в конце 2020 и начале 2021 года вооруженные группировки пытались захватить столицу республики и поменять конституционный порядок.

Я хотел бы отдать должное тем специалистам [из России], чья помощь стала определяющей в этой борьбе подчеркнул Туадера

Ранее политолог, главный редактор информационного агентства "Африканская инициатива" Артем Куреев заявил, что страны Африки являются настоящими верными союзниками России, в отличие от европейцев и американцев. Политолог отметил, что Россия возвращается в Африку, и выразил надежду, что возвращение будет триумфальным.