Глава ЦАР Туадера: отношения РФ и ЦАР критикуют страны, не пришедшие на помощь

Туадера рассказал о странах, которые критикуют отношения России и ЦАР Глава ЦАР Туадера: отношения РФ и ЦАР критикуют страны, не пришедшие на помощь

Москва2 ноя Вести.Государства, которые не пришли на помощь в решающий момент, критикуют отношения России и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом рассказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

В беседе с ТАСС он отметил, что Москва реально помогла защищать демократию в ЦАР, когда некоторые помогли лишь словами.

Критика чаще всего исходит от тех, кто в решающий момент не пришел нам на помощь или всего лишь предложил поддержку, обусловленную политическими требованиями. Я уже говорил об этом и повторяю вновь сказал Туадера

Ранее он подчеркнул, что помощь российских специалистов сыграла решающую роль в борьбе с вооруженными группировками, которые в конце 2020 - начале 2021 года пытались захватить столицу ЦАР - Банги.