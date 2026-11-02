В ЦАР намерены с помощью России сократить зависимость от импорта продовольствия

Туадера хочет сократить зависимость ЦАР от импорта продовольствия благодаря РФ В ЦАР намерены с помощью России сократить зависимость от импорта продовольствия

Москва2 ноя Вести.Благодаря сотрудничеству с Россией Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассчитывает на сокращение зависимости от импорта продовольствия. Об этом заявил в интервью ТАСС президент страны Фостен-Арканж Туадера.

Он отметил, что уже были достигнуты договоренности о поставках российских ветеринарных вакцин на центральноафриканский рынок.

В аграрной сфере мы рассчитываем на передачу сельскохозяйственных технологий, поставки удобрений и создание предприятий, которые напрямую сократят нашу зависимость от импорта продовольствия сказал Туадера

Ранее он рассказал, что государства, которые не пришли на помощь Центральноафриканской Республики в решающий момент, критикуют отношения России и ЦАР.