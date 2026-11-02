Москва2 нояВести.Благодаря сотрудничеству с Россией Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассчитывает на сокращение зависимости от импорта продовольствия. Об этом заявил в интервью ТАСС президент страны Фостен-Арканж Туадера.
Он отметил, что уже были достигнуты договоренности о поставках российских ветеринарных вакцин на центральноафриканский рынок.
В аграрной сфере мы рассчитываем на передачу сельскохозяйственных технологий, поставки удобрений и создание предприятий, которые напрямую сократят нашу зависимость от импорта продовольствиясказал Туадера
Ранее он рассказал, что государства, которые не пришли на помощь Центральноафриканской Республики в решающий момент, критикуют отношения России и ЦАР.