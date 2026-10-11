Малийский политик заявил о связях местных боевиков с разведкой Украины В Мали обвинили украинскую разведку в поддержке террористических группировок

Москва11 окт Вести.Террористические формирования, которые действуют на территории Мали, получали помощь от украинских наемников и военной разведки Украины. Об этом заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета страны Фусейну Уаттара в беседе с ТАСС.

По его словам, вооруженные группировки регулярно совершали нападения на позиции малийских вооруженных сил.

Террористы ... спонсировались, вооружались колониальными державами и также пользовались поддержкой украинских наемников, особенно военной разведки Украины сказал Уаттара

В ответ на эти атаки военное руководство страны с апреля приступило к реализации новой стратегии борьбы с террористами. Как пояснил Уаттара, ее целью стало не только восстановление контроля над территориями, но и полная ликвидация действующих в стране группировок.

Ранее армия Мали и подразделения Африканского корпуса Минобороны России провели крупную операцию и вернули контроль над городом Кидаль. До этого стратегически важный населенный пункт оккупировала коалиция террористов FLA и JNIM (филиал запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида").