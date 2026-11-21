Москва21 ноя Вести.Африканский корпус Минобороны РФ совместно с малийским спецназом освободил 24 военнослужащих Вооруженных сил Мали, попавших в плен к террористам, связанным с "Аль-Каидой" (признана террористической, запрещена в РФ). Об этом сообщил ИС "Вести" российский военнослужащий.

По его словам, боевики постоянно меняли свои места нахождения, и высадка десанта проводилась на территории противника.

Уникальность заключается еще в том, что удаленность высадки составляла около 300 км от аэродрома. Успешно подобные операции никто ранее не проводил в Африке. Аналогичная операция проводилась в Могадишо осенью 1993 года, Вооруженными силами США, но потерпела крах сказал он

Отмечается, что воздушно-десантная операция Африканского корпуса проведена в Северо-Западной Африке, в районе Ин-Тебезас, в 110 км юго-восточнее Кидаля, в пустыне при 50-градусной жаре. Она готовилась в условиях максимальной секретности. В результате удалось спасти 24 солдата малийской армии. Они попали в плен к террористам в апреле этого года в ходе тяжелых боев за город Кидаль.

Невзирая на все сложности, основная часть освобождения заняла всего 10 минут. Для подразделения корпуса это уже не первая подобная операция.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Мали и подразделения Африканского корпуса Минобороны России благодаря совместным усилиям вернули контроль над стратегически важным городом Кидаль.