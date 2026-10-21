Комбат Малыш сообщил о ситуации в освобожденном Доброполье Комбат Малыш: боевиков в Доброполье дозачищают штурмовые подразделения ВС РФ

Москва21 окт Вести.Оставшиеся в Доброполье подразделения противника дозачищаются силами российских бойцов. Об этом, сообщил командир 80-го отдельного разведывательного батальона с позывным Малыш в видео Минобороны РФ.

По его данным, противник для маскировки занимает многоэтажки с подвалами и подземными коммуникациями.

Противник довольно расчетлив, коварен, назад он не бежит. На сегодняшний день не успел он вывести в полном объеме свои подразделения из Доброполья, и какие-то группы, которые сидят без управления, все равно присутствуют. Штурмовые подразделения это все дочищают сказал комбат

Город Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) был освобожден российскими войсками на прошлой неделе. Сообщается, что ВС РФ продолжают продвижение на этом стратегически важном участке.