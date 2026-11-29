Российские бойцы проводят досмотр и зачистку в Доброполье Бойцы ВС РФ проводят зачистку в Доброполье

Москва29 ноя Вести.Российские военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории в Доброполье (ДНР). Об этом командир 61-й БРМП с позывным Снегопад рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мы проводим досмотр, перезачистку подвальных помещений, жилых строений. Выявленного противника уничтожаем, оттесняем. И осталось его, противника, там немного заявил он

При этом командир отметил, что в Доброполье остается большое число мирных жителей.

Остаются еще достаточное количество мирных жителей, особенно на восточной, северо-восточной частях, где частный сектор. Там пожилые люди, они отказываются уходить из своих домов объяснил он

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки российских войск "Центр" получили государственные награды за участие в освобождении Доброполья.