Боец СВО назвал стратегически важным контроль над Добропольем Боец СВО: контроль над Добропольем позволит выйти к западной границе ДНР

Москва29 ноя Вести.Освобождение Доброполья от сил ВСУ позволит российским военным выйти к западной границе ДНР. Об этом командир 61-й БРМП с позывным Снегопад рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Доброполье — большой город, он больше, чем Авдеевка. Доброполье важен как стратегический город. Севернее Доброполья есть населенный пункт Белозерское. Эти два населенные пункта при полном овладении позволят нашим войскам выйти на западную часть границ Донецкой Народной Республики, а в дальнейшем на путь больших городов. То есть это направление стратегическое сказал он

По его словам, сейчас на северо-западной части Доброполья в районе Святогоровки проводятся разведывательные действия. А непосредственно в черте города проводится дозачистка противника, добавил он.

В Генштабе России сообщили о взятии Доброполья под контроль ВС РФ 16 октября.