Москва29 ноя Вести.Участник освобождения населенного пункта Доброполье в ДНР, штурмовик 61-й БРМП с позывным Жоркин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал, как проводилась эта боевая миссия.

По его словам, его задачей было довести штурмовые группы к населенному пункту. Причем для осуществления этой задачи пришлось преодолеть 40-километровый маршрут.

Российские бойцы двигались с перерывами, поскольку противник контролировал воздушное пространство.

Звание героя мне представили за то, что непосредственно работал в Доброполье, заводил штурмовые группы. До Доброполья путь был тяжелый, шли долго, больше двух недель. Шли перебежками – где-то небо было закрыто, и моментами выжидали. Очень часто приходилось вступать в стрелковые бои. Контингент там разный. Есть обычные, а есть те, кто бодается. В любом случае, везде тяжело. Бывает страшно, но преодолеваем страх, двигаемся. Бог с нами, помолимся - и нормально все рассказал он

Два дня назад военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки российских войск "Центр" получили государственные награды за участие в освобождении Доброполья.

Город был освобожден 16 октября.