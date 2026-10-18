Комбат Степанян рассказал о действиях морпехов при освобождении Доброполья Комбат Степанян: взаимодействие привело к успеху при освобождении Доброполья

Москва18 окт Вести.В освобождении города Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) участвовали несколько подразделений морской пехоты ВС РФ. Об этом рассказал военкору ИС "Вести" Дмитрию Ермакову командир десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады Северного флота группировки морской пехоты в составе группировки войск "Центр" Гриша Степанян.

Бойцы 61-й бригады морской пехоты Северного флота и 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии группировки морской пехоты в составе группировки войск "Центр" выполнили свою особую роль в освобождении города.

Внутри батальона, получается, у меня своя артиллерия, свои беспилотники, своя мотогруппа, квадро- полностью, бронегруппа. Мы выполняли задачу своими силами, силами бригады, непосредственно артиллерия помогала командиру бригады. Беспилотный тоже батальон и союзники наши, которые действовали с нами — это 177-й полк морской пехоты, 110-й полк 51-й армии и 114-й [полк]. Совместно с ними работали, каждый по своему направлению, взаимодействовали - в принципе, это привело к успеху рассказал Степанян

Ранее военкор ИС "Вести" Александр Сладков оценил действия командира 110-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады подполковника Александра Трошина и его подчиненных при освобождении Доброполья.

Об освобождении Доброполья начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск 16 октября.