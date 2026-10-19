ВС РФ в Доброполье для конспирации обменивались записками с данными Комбат Степанян: в Доброполье морпехи использовали записки для обмена данными

Москва19 окт Вести.Российские морпехи использовали для координации усилий в Доброполье записки вместо раций. Это понадобилось, чтобы сохранить конфиденциальность, рассказал ТАСС командир десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Центр" Гриша Степанян.

В то время интернета там не было, и мы провизию закидывали с беспилотника - с FPV. С провизией стабильно посылались и записки с указаниями, как действоватиь и координатами точек рассказал командир

16 октября город Доброполье в Донецкой народной республике был освобожден группировкой войск "Центр" ВС РФ. Как заявил в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин военным еще предстоит зачистка города от боевиков ВСУ. Он также сказал, что в течение долгого времени будет идти поиск гражданских лиц, которым требуется помощь.